Неизвестный беспилотник уничтожили в море у Севастополя

В Севастополе в районе пляжа «Солдатский» около 16.30 взрывотехники уничтожили найденный беспилотный плавательный аппарат.

«Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата», — сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После обследования, специалисты его уничтожили в море.

«Многие слышали взрыв. Никакой опасности нет», — уверил севастопольцев губернатор.

Сильный взрыв был слышен в районе Камышовой бухты, жители города активно обсуждают его в соцсетях и то, что с утра был оцеплен пляж, на который волнами выбросило беспилотный надводный аппарат.