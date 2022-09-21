На Президентской дороге опять массовая авария

Около 7.30 на 11 километре Президентской дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств, два из которых — грузовики.

Предварительно установлено, что во время спуска по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за возникшей неисправности тормозной системы совершил столкновения с пятью движущимися впереди машинами. Один из пассажиров автомобилей-участников ДТП погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. По факту дорожной аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Массовые ДТП на этом участке дороги — восьмом этапе трассы «Таврида» случаются довольно часто. 4 августа у КамАЗа с прицепом, перевозившим зерно, отказали тормоза, он врезался в движущийся впереди такой же КамАЗ, а тот, в свою очередь, столкнулся с десятком легковых автомобилей. В аварии погиб водитель из Краснодара, который с семьей возвращался из отпуска.