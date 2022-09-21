Меры поддержки участников СВО нужно сделать едиными
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил выработать единые меры поддержки участников спецоперации, чтобы регионы не «соревновались» между собой.
«Сейчас подавляющее большинство мер поддержки на федеральном уровне предусмотрены, мы сейчас сформируем свои предложения. <...> В сегодняшнее время меры поддержки будут разработаны. Думаю, что они будут приняты в целом по стране, на федеральном уровне. Я считаю, что с точки зрения мер поддержки недопустимо, чтобы регионы соревновались между собой, как в ковид — <...> считаю, что данные меры должны быть уравнены для всех участников СВО на федеральном уровне», — цитирует ТАСС слова С.Аксенова в эфире телеканала «Россия-24».
Глава Крыма уточнил, что предложенные республикой меры будут представлены, ориентировочно, через неделю.
Он отметил, что в Крыму процесс частичной мобилизации уже начался. Списки тех, кто может потребоваться в таком случае, были подготовлены заранее, их контактные данные имеются. В настоящее время в регионе сформирован штаб, решаются организационные вопросы.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.