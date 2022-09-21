Меры поддержки участников СВО нужно сделать едиными

«Сейчас подавляющее большинство мер поддержки на федеральном уровне предусмотрены, мы сейчас сформируем свои предложения. <...> В сегодняшнее время меры поддержки будут разработаны. Думаю, что они будут приняты в целом по стране, на федеральном уровне. Я считаю, что с точки зрения мер поддержки недопустимо, чтобы регионы соревновались между собой, как в ковид — <...> считаю, что данные меры должны быть уравнены для всех участников СВО на федеральном уровне», — цитирует ТАСС слова С.Аксенова в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Крыма уточнил, что предложенные республикой меры будут представлены, ориентировочно, через неделю.

Он отметил, что в Крыму процесс частичной мобилизации уже начался. Списки тех, кто может потребоваться в таком случае, были подготовлены заранее, их контактные данные имеются. В настоящее время в регионе сформирован штаб, решаются организационные вопросы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.