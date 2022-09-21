Лестницу обещают вписать в ландшафт

Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов на вопрос о причинах остановки работ на опасной для пешеходов лестнице, ведущей к Центральному рынку, заявил в прямом эфире правительственного часа, что старый проект ремонта «не соответствует ландшафтному решению» и его нужно скорректировать.

«Сейчас мы будем делать нижнюю часть реконструкции. Демонтируем шлагбаум и будем проектировать дальше, так как проект не соответствует ландшафтному решению. Дополним клумбами, подвезем земли. Сделаем тротуар и подъездные пути. Выполним все мероприятия в 2023-2024 годах», — пообещал Е.Горлов.

Вопрос по лестнице в Крепостном переулке задала Наталья Романенко: «Сколько нам еще ходить по этим ступеням, падая и спотыкаясь? Прошло уже достаточно времени, а от слов и обещаний к делу так и не приступили. В 2020 году закончили первую часть, а верхнюю часть лестницы обещали в 2021 году. Обращалась неоднократно по этому вопросу, чтобы хоть, «реанимировали» часть ступенек, но увы — воз и ныне там».

По мнению женщины, по ступенькам ходить уже невозможно, «остается только летать».

Не вписалась в культурный кластер?

С начала реконструкции лестницы, а ее начали делать в 2018 году, многое в Севастополе поменялось. Теперь Богом забытый Крепостной переулок соседствует с культурным кластером на мысе Хрустальный. Дом, предназначенный для его сотрудников, одним боком как раз выходит на недоремонтированную лестницу.

Ржавая калитка, ведущая в его двор, совсем не сочетается с высокой архитектурой объектов кластера. Более того, перила лестницы сплошные и не имеют разрыва для прохода к этой калитке. Даже на отремонтированной ее части нет ни освещения, ни хоть какого-то благоустройства.

Вероятно этим и вызвано желание горхоза переделать именно нижнюю часть лестницы: ведь она теперь будет предназначена для оперно-балетной элиты. А привести в порядок полностью стертые ступени в ее верхней части так руки у департамента и не дойдут.