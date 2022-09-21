Финал автогонок пройдет на автодроме в районе Дергачей

В воскресенье, 25 сентября, состоится финал гонок Севастополя по автомногоборью. Соревноваться будут любители и профессионалы на автодроме ДОСААФ.

«Мы ожидаем, что в нашем ежегодном соревновании примут участие около 30 человек. На сегодняшний день подано 15 заявок, но профессионалы любят заявлять о себе в последний момент, в день соревнований, — рассказал президент Федерации автомобильного спорта Евгений Белоусов. — Всего будет три номинации: девушки, любители и профессионалы. И три заезда».

Любители соревнуются на своих автомобилях и особенных требований к машинам тоже нет — подойдут даже «Жигули», хотя победить на них, скорее всего, будет проблематично.

«Скоростное маневрирование будет основным элементом соревнований», — пояснил Е.Белоусов.

Возраст гонщиков не ограничен. В последние годы растет количество женщин, которые хотят принять участие в таких мероприятиях. Например, на первом отборочном этапе соревнований среди девушек победила Ирина Алеханова. Теперь она проверит свои силы в финале.