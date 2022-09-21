Частичная мобилизация в Севастополе уже началась

Губернатор Севастополя сообщил о начале работы призывной комиссии по частичной мобилизации, которая была объявлена официально. Отбор будут производить, исходя из военных специальностей запасников, которые нужны министерству обороны РФ для проведения специальной военной операции.

«Чтобы было понимание масштаюов по Севастополю: это 3-4% от тех, кто у нас сегодня находится официально в запасе», — сообщил М.Развожаев.

Точную цифру он не назвал, отметив, что число мобилизуемых в регионе является закрытой информацией, как и военно-учетные специальности, которые сейчас особенно востребованы МО для формирования новых соединений.

Губернатор отметил, что будут отбирать проходивших срочную службу, в приоритете — имеющие реальный боевой опыт.

«Естественно, будет приветствоваться добровольный приход людей, которые обладают такими параметрами», — отметил глава города.

По словам М.Развожаева, в военкомате фиксируется большое количество звонков от желающих заключить контракт в рамках мобилизации.

Повестки в Севастополе уже разносят. К этой работе привлечены добровольцы — сотрудники муниципалитетов и правоохранительных органов. Большинство повесток разнесут сегодня.

«Люди должны будут прибыть на призывные пункты до 5.00 либо до 7.00 завтрашнего дня», — сообщил губернатор.

Он напомнил, что отказ от получения повестки несет уголовные последствия.

Повестки продолжат разносить и 22 сентября. Для информирования призывников и их родственников создадут единую «горячую линию».