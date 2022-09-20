Жители микрорайона Жидилова не довольны работой общественного транспорта

Общественники обратились в профильный департамент и записали видеообращение к губернатору Севастополя с просьбой организовать движение общественного транспорта в интересах людей.

Жидиловцы жалуются, что уехать в город или добраться обратно домой после 19.00 очень сложно, а после 21.00 — невозможно в принципе. Последнее обращение в департамент транспорта подписали две сотни человек — ответа от чиновников ждут до сих пор.

Несколько дней назад вопрос был поднят на заседании в общественном совете Нахимовского района. Жители записали видео-обращение к главе города. В нем они просят городские власти разобраться в ситуации и добавить рейсы на маршрутных автобусах в час пик, а также в вечернее и ночное время; маршрут автобуса №1 продлить до бухты Камышовая; организовать новый маршрут с ул. Жидилова на Малахов курган и обратно в ночное время; вернуть на линию троллейбус №22, который следовал с ул. Генерала Жидилова на пл.Нахимова.

«Необходимо урегулирование этого вопроса со стороны правительства города. Общественный транспорт должен ходить чётко по расписанию вне зависимости от заполняемости — хочу еду, хочу не еду», — уверена помощник депутата Нахимовского муниципального округа Александра Брыжака Мария Кот.