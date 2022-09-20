Закон закон о референдуме по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ подписан

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России на правах субъекта РФ.

Об этом сообщил ТАСС председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.

«Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — сказал он.

Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ состоится с 23 по 27 сентября.

Херсонская область и ДНР тоже за референдум

Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) принял закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав России. Как и в ЛНР его назначили на 23-27 сентября.

Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ.

Крым и Севастополь помогут

Власти Крыма готовы помочь Донбассу и освобожденным территориям Украины при подготовке и организации референдумов о вхождении в состав РФ, а также в вопросе безопасности, сообщил во вторник в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Всецело поддерживаю инициативу скорейшего проведения референдумов о вхождении в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. <...> Мы готовы оказать нашим братьям всю необходимую помощь на этапе подготовки и организации, в вопросе обеспечения безопасности граждан», — написал С.Аксенов.

«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше! Люди и так ждали этого больше восьми лет... У укрорежима сейчас истерика, они пытаются запугать жителей Донбасса и освобожденных территорий, но это всё бессмысленно. Люди просто хотят жить в мире. А Украина убивает людей ежедневно, каждый день демонстрируя людям, что давно отреклась от них. Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие», — считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Поддержку предстоящих референдумов высказал председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

«Референдум — это долгожданный, логичный, правильный шаг. Чем скорее жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определятся со своим выбором, тем быстрее окончится этот кошмар. Мы со своей стороны готовы делиться опытом и оказать всестороннюю помощь. Севастополь и Крым восемь лет назад показали всему миру, что такое подлинная демократия, сила воли народа. Мы сделали свой выбор, пришло время сделать его и нашим братьям с освобожденных территорий», — сказал В.Немцев.