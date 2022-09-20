В Мелитополь медиков посылают добровольно

Севастопольский департамент здравоохранения сообщил о планах по оказанию шефской помощи Мелитополю. Туда должны выехать специалисты для оказания консультационно-методической помощи.

В департаменте опровергли распространяемую в соцсетях информацию, что медицинских работников Севастополя заставляют ехать работать в Мариуполь.

«Департамент здравоохранения по данной информации сообщает, что медицинских работников Севастополя никто не отправляет в Мариуполь. На основе соглашений о шефской помощи на освобожденных территориях планируется выезд в Мелитополь пяти организаторов здравоохранения города для оказания консультационно-методической помощи. Делается это только в добровольном порядке — по желанию самих медицинских работников», — говорится в сообщении горздрава.

Ранее сообщалось, что Севастополь шефствует над Мелитополем и Старобельском на освобожденных территориях.