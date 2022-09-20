В Крыму найден уникальный клад золотых монет

«При раскопках античного городища Мирмекий, расположенного на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса, эрмитажным археологам удалось обнаружить клад из 30 золотых монет: 26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре — отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока. В древности деньги были спрятаны в небольшом глиняном кувшине, который сохранился практически неповрежденным», — рассказали в пресс-службе музея.

На лицевой стороне монет изображена голова богини Афины в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной стороне — отчеканена крылатая богиня победы Ника, в руках которой мачта корабля и венок. Здесь также помещается имя царя и дополнительные знаки, которые ставились на разных монетных дворах державы Александра Великого.

Монеты Филиппа отличаются от монет Александра только именем царя. Предварительный анализ показывает, что монеты клада были отчеканены в городах Македонии и севера Эгейского моря. Предположительно, клад был спрятан в городском доме в последние два десятилетия IV века до н.э.

Находка стала крупнейшим кладом золотых раннеэллинистических монет на территории Боспорского царства.

Найденные предметы переданы на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник для дальнейшего изучения.