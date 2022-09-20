Устроивший дрифт на разделительном островке водитель БМВ оштрафован и предупрежден

Информация и видео, снятое на камеру мобильного телефона, о совершающем опасные маневры на проезжей части автомобиле, поступили в ГИБДД от журналистов одного из телеканалов Севастополя.

Автоинспекторы выяснили, что иномаркой управлял 21-летний водитель. Его выявили и задержали в понедельник, 19 сентября, на улице Пожарова.

Сотрудники патрульно-постовой службы проверили водителя по федеральной информационной системе ГИБДД, провели осмотр автомобиля и, использовав полученный от журналистов видеоматериал в качестве доказательной базы, составили на водителя несколько административных материалов за нарушение требований Правил дорожного движения.

Оказалось, что водитель БМВ уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в большей степени за превышение скорости, некоторые из которых на более чем 60 км/ч. Два десятка штрафов оказались не оплачены, и хотя срок их добровольной уплаты не истек, сотрудники ГИБДД напомнили водителю о возможных последствиях несвоевременного исполнения наложенных взысканий.

Инспекторы провели профилактическую работу с водителем и предупредили его о недопустимости подобного вождения автомобиля, которое представляет угрозу безопасности дорожного движения и вызывает справедливое недовольство других его участников, сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Севастополю.