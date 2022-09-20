Украл автомобиль и мотороллер вместе с гаражом

Житель Инкермана арендовал подъемный кран, чтобы сдать в пункт приема металлолома гараж соседа и его «Запорожец». Мотороллер, который также хранился в гараже, он продал.

Инкерманские оперативники задержали подозреваемого в краже. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель с помощью арендованного грузового транспорта похитил находившийся по соседству металлический гараж и стоявшие в нем автомобиль ЗАЗ-968 и мотороллер. Гараж и автомобиль он сдал в пункт приема металлолома, а мотороллер продал через интернет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Инкерман» задержали подозреваемого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.