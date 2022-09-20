Строительный мусор с кладбища должны вывезти

Суд удовлетворил исковые требования Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора о ликвидации свалок на территории кладбища «Мекензиевы горы»

На кладбище и прилегающей территории (более 1,2 га) специалистами Севприроднадзора выявлено незаконное размещение строительных отходов различного морфологического состава. В пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, оказались превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония.

По указанному факту Севприроднадзором к административной ответственности привлечены лица, осуществлявшие транспортировку строительных отходов на территорию кладбища.

Ввиду неисполнения ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя» обязанности по надлежащему содержанию территории кладбища, природоохранным прокурором в Ленинский районный суд города направлено исковое заявление о возложении на учреждение обязанности привести замусоренную территорию в первоначальное состояние, очистив от строительных отходов.

Решением суда исковые требования удовлетворены. Исполнение решения суда после вступления в законную силу находится на контроле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.