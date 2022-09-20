Просят срочно провести референдум о присоединении к России

«Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации», — говорится в заявлении от 19 сентября, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как отметили в Общественной палате ЛНР, этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской Народной Республики. Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины, а вхождение в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи нашего края, его возвращения к полноценной мирной жизни», — сказано в заявлении.

«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию. События последних дней показали, что киевские националисты перешли все красные линии», — добавили в Оющественной палате ЛНР.

В ДНР тоже хотят срочный референдум

Общественная палата Донецкой Народной Республики также обратилась 19 сентября к главе республики Денису Пушилину и Народному совету с просьбой незамедлительно провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав России.

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной вновь стала частью одной большой России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народной совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — сказано в тексте заявления, которое зачитал председатель палаты Алексей Кофман на заседании.

Все члены Общественной палаты единогласно поддержали обращение.

«Мне очень нравится символизм 4 ноября как Дня народного единства. Мне кажется, что референдум, проведенный в этот день, четко покажет народное единство Донбасса, освобожденных территорий Украины — Херсонской и Запорожской областей — и России», — сказал А.Кофман.

Херсонская область хочет в Россию

Жители Херсонской области готовы идти на референдум для того, чтобы российские власти остались в регионе навсегда. Об этом в понедельник заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Жители Херсонской области просят нас, чтобы скорее было самоопределение. Они готовы пойти на референдум, лишь бы были гарантии безопасности и Россия осталась здесь навсегда», — сказал он.

Ранее Стремоусов, комментируя слова секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о том, что референдумы о вхождении в состав РФ было бы правильно провести 4 ноября, сообщил ТАСС, что власти Херсонской области будут готовиться к его проведению.