Прививки на площади Нахимова больше не делают

Мобильный пункт вакцинации, работавший на пл.Нахимова, временно приостанавливает работу, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Мобильный комплекс будет использоваться по прямому назначению — на выездные профилактические медосмотры.

При этом мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Муссон» и Sea Mall продолжают работу в штатном режиме. Также пройти вакцинацию можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

В Севастополе на утро 20 сентября сделано 318 526 полных прививок от коронавируса.