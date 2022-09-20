Крымэнерго решило не вырубать миллион деревьев в заказнике «Байдарский»

Прекращено судебное производство в отношении Севприродназора из-за отказа выдать порубочный билет на снос почти миллиона краснокнижных деревьев для строительства линии электропередач от Севастополя до Алупки.

Проект предполагал, что новая ЛЭП пройдет в охранной зоне заказника «Байдарский», в границах водоохраной зоны. Севастопольцы высказывались против такого решения, а губернатор сообщил, что проектировщики не согласовывали проект с городскими властями, а оптимальным вариантом была бы поэтапная модернизация существующей линии электропередач с увеличением пропускной мощности.

Севприроднадзор отказался выдать порубочного билета на снос зеленых насаждений, и подрядчик — АО «Крымэнерго», не согласившись с решением, обжаловало его в суде.

15 сентября в ходе очередного судебного заседания Крымэнерго заявило об отказе от требований и прекращении производства в связи с расторжением контракта от 13.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству линии электропередач от Севастополя до Алупки, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.