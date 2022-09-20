ФОК на Шевченко заработает в декабре

Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Пятом микрорайоне завершат в октябре, а откроют его в декабре, сообщил руководитель проекта компании-подрядчика «Теплостройсервис» Юрий Юшков.

Стройку инспектировали 20 сентября депутаты Гагаринского района, члены партии «Единая Россия» и представители городского правительства.

«Инженерные сети готовы на 100%, все оборудование закуплено, осталось сделать разметку в футбольном и волейбольном залах, завершить установку шумоизоляционных панелей. Их, кстати, планируется покрасить, затем будет приглашен художник, который распишет стены», — рассказал Ю.Юшков. — На территорию уже подведена система полива, останется высадить деревья и посеять газон».

В настоящее время готовность ФОК на Шевченко с универсальным залом оценивается в 90%. На первом этаже будут расположены универсальный игровой зал с гардеробными, душевыми и санузлами, медицинский блок и кафе. На втором — залы общей физической подготовки, тренажерный и для занятий боксом.

«Территория выбрана очень удачно: рядом школа, детский сад. Это первый подобный комплекс с универсальным залом в черте города, — пояснил начальник отдела по разработке программ и развития объектов спорта управления по делам молодежи и спорта Севастополя Иван Булах. — Все, что касается ФОК, мы согласовывали с севастопольскими спортсменами. Объект можно сказать беспроблемный: здесь был заключен контракт с нормальным подрядчиком. Единственный момент: когда подорожали строительные материалы, пришлось изыскивать дополнительные средства. Но задержки по срокам ввода в эксплуатацию нет».

Как сообщил И.Булах, комплекс предназначен для проведения всех игровых видов спорта, тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу, ринг-теннису. Кроме того, в планах — построить скалодром для альпинистов. Также на территории за зданием остается достаточно большое пространство, где в будущем можно будет установить спортивные площадки.

«Это достойный объект. Его плюс еще и в том, что он строится по типовому проекту, что позволило сэкономить средства», — сказал И.Булах.

Заниматься в ФОК смогут как профессиональные спортсмены, так и все желающие. В спортивных залах смогут тренироваться одновременно более 80 человек. Предусмотрена парковка на 94 автомобиля.

Практически все отделочные материалы завозятся с материковой части России. Как сказал Ю.Юшков, везти их через Москву получается дешевле, чем закупать здесь.

«Мы каждую неделю выезжаем на строящиеся объекты с проверкой. Здесь видим, что все сроки соблюдаются, все идет хорошо. В общем, увиденным мы остались довольны», — резюмировал итог осмотра ФОК руководитель фракции «Единой России» в совете Гагаринского МО Павел Аношенко.

Где еще строят физкультурно-оздоровительные комплексы

В настоящее время в Севастополе ведется строительство еще пяти спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в Инкермане, Верхнесадовом и Каче, крытый каток с искусственным льдом в районе ул.Генерала Мельника и второй этап спортивно-оздоровительного комплекса им.200-летия Севастополя.

И.Булах сообщил, что подобный комплекс планируется построить на Стрелецком спуске — объект находится на стадии проектирования.