Чтобы не платить таможенные сборы, БМВ ввезли по поддельным документам

За автомобиль премиум-класса, который был ввезен из Украины и оформлен по поддельным документам, хозяину придется заплатить более 2,2 млн рублей таможенных платежей и пени.

Автомобиль BMW X5 2017 года выпуска был задержан севастопольскими таможенниками по поручению коллег из Центральной акцизной таможни, которые установили, что он был оформлен по поддельным документам.

Купленную в апреле 2019 года на одном из американских аукционов иномарку в июле того же года ввезла на территорию РФ гражданка Украины, получившая статус переселенца в РФ на новое постоянное место жительства. Женщина представила на Южный акцизный таможенный пост документы на автомобиль, подтверждающие, что она владела им более 12 месяцев, и получила освобождение от уплаты таможенных платежей. Практически сразу она продала BMW жителю Севастополя. Рыночная стоимость такого автомобиля, по оценке экспертов, составляет около 4 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что право на получение льготы у женщины отсутствовало, поэтому автомобиль считается незаконно перемещенным через таможенную границу.

Постановлением суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 948 тысяч рублей. Кроме штрафа ей или нынешнему владельцу BMW необходимо оплатить таможенные платежи в сумме 1,896 млн рублей и пени – порядка 400 тысяч рублей.

Автомобиль задержан. Если таможенные платежи и пени не будут уплачены, по истечении установленных законодательством сроков хранения он будет реализован в пользу государства, сообщила пресс-служба Севастопольской таможни.