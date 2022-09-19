В Песчаном археологи раскапывают самый крупный позднескифский некрополь

Крым — настоящая Мекка для археологов. Каждый год на территории полуострова работают десятки археологических экспедиций, которые извлекают из земли тайны быта и культуры народов, некогда населявших эти места.

Один из интереснейших археологических объектов — Усть-Альминское городище, расположенное в районе поселка Песчаное, что на юго-западном побережье Крыма.

Городище господствует с юга над морем и устьем реки Альма, оно является самым крупным из укрепленных скифских поселений в юго-западном Крыму.

С конца II в. до н.э. до III в.н.э. это был укрепленный город, известный под именем Палакий. В культуре населения этого военного и торгового форпоста на западном рубеже позднескифского государства прослеживаются позднескифские и сарматские черты, с вероятным влиянием греков. Такую информацию можно прочесть в Википедии. Там же указывается, что к югу от оборонительных сооружений городища располагался некрополь, площадью около четырех гектаров. Именно там в настоящее время ведутся археологические раскопки, которые и привлекли внимание корреспондентов «Севастопольской газеты».

Несколькими днями ранее над Крымом пролились дожди, дорогу размыло и потому значительную часть пути пришлось преодолевать не на автомобиле, а по грязи пешком. Собственно, речь шла о том, чтобы взобраться на возвышающийся над местностью холм, на плато которого вольно гулял морской ветер, волнуя степную траву и играя с виноградной лозой.

Впрочем, до самого раскопа идти оказалось не так далеко — все-то три километра. Зато увиденное впечатлило: на территории бывшего некрополя работают специальная техника и археологи, а сам раскоп представляет собой множество раскрытых захоронений, со следами древних цивилизаций. Работы ведутся сотрудниками музея и волонтерами.

Так или иначе, всеми ими движет интерес к археологии, который явно реализуется: по краям раскопа сложены черепки краснолаковой посуды, а, по крайней мере, в двух могильниках, видны выбеленные временем скелеты лошадей, которых, как известно, у древних скифов было принято захоранивать.

— Очередной археологический сезон подходит к концу, но пока он не завершен, — рассказал директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

По его словам, работы ведутся по межмузейному проекту с Бахчисарайским историко-культурным заповедником, который уже в течение пяти лет заказывает раскопки на Усть-Альминском городище.

— История изучения данного объекта богатая. Городище копалось еще в советское время, но в 80-е годы здесь были произведены последние работы. Некрополь нашли и начали исследовать с 1976 года, но только в в небольшой части, — объяснил Ю.Зайцев.

Он напомнил, что в свое время раскопки проводил Крымский филиала Института археологии Национальной академии наук Украины, сейчас же эстафета подхвачена историко-археологическим музееем-заповедником «Неаполь Скифский». Работы ведутся каждый год, имея целью полное изучение всей территории некрополя.

— Сейчас мы ведем исследования сплошной площадью. Прежде на месте расположения некрополя был виноградник, и работать было невозможно. В прошлом году виноградник выкорчевали, и у нас есть несколько лет для отработки этой территории, – продолжил Ю.Зайцев.

По его словам, в некрополе найдены захоронения в диапазоне с первого по третий века н.э.

— Это могилы нескольких конструкций, а также подземные склепы. Большинство из них, к сожалению, оказались разграблены в 90-е годы, что стало для всех нас неприятным сюрпризом. Тогда «чернокопатели» охотились за всем подряд: за краснолаковой посудой, украшениями, искали золото и серебро. Две трети территории в той или иной степени затронуты грабительскими раскопками, копали прямо между виноградными рядами, – пояснил археолог.

Он также рассказал, что, что удалось найти в этом сезоне, вполне укладывается в рамки того, что нам уже известно про этот могильник. В очередной раз нашли небольшие по размеру краснолаковые амфоры, которые, вероятно, использовались для хранения вина, бронзовые украшения, бусы, амулеты.

Этот некрополь является самым большим из так называемых позднескифских, он интересен многообразием погребальных сооружений и относительным богатством инвентаря. Притом, что под богатством понимаются не сокровища какие-то, а разнообразие находок.

— Перспективы развития данного раскопа пока определить сложно. Могильник исследуется с перерывами в почти пятьдесят лет. Сейчас мы стоим на цифре под 1370 обнаруженных захоронений, что составляет примерно две трети от общего объема, — заметил Ю.Зайцев.

По его прогнозам, если и далее столь же интенсивно отрабатывать, то на полное изучение некрополя примерно лет десять.

Согласно договору, находки отправляют в Бахчисарайский заповедник, в котором и хранится вся коллекция, буквально с первого года раскопок и до последнего времени. После окончания раскопок и изучения археологического материала, раскоп планируется «закатать» грунтом, после чего на его месте снова появятся поля зерновых или виноградники.

На вопрос о развитии в последние годы археологии в Крыму, Ю.Зайцев ответил, что исследования приобрели масштабно-системный характер.

— Сейчас ведутся плановые работы, более или менее масштабные, Это связано с тем, что Бахчисарайский музей имеет возможность зарабатывать, и часть этих средств выделять на проведение исследований, — сказал археолог, добавив при этом, что наличие средств дает возможность применять современные методы.