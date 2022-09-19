Туалетов в парке Ахматовой просто нет

Отдыхающим в этом общественном месте до конца сентября предлагается пройти нерешаемый квест: «найди туалет, которого нет».

Одно из любимых мест для отдыха всей семьей в районе Стрелецкой бухты — парк им.Ахатовой. В любое время года здесь много посетителей. Людей привлекает пляж, спортивные площадки и всевозможные развлекательные и зрелищные мероприятия, которые организуются различными фондами и некоммерческими организациями при поддержке правительства. Севастопольцы — горожане активные, они с удовольствием отдыхают и любят перформансы.

Но антикультурная акция, организованная ГБУ «Парки и скверы», людям не понравилась: из парка пропали все туалеты!

Напомним, что до реконструкции там был стационарный туалет, а после — на укромных аллейках поставили синие кабинки. И вот в один прекрасный сентябрьский день они пропали!

Не будем уточнять, какой выход из сложной жизненной ситуации находят жители патриотической столицы, не обнаружив заветной синей будки, или упираясь в закрытую дверь большого модульного туалета с пандусом для инвалидов. Его пепрсонал парка использует для хранения инвентаря.

На вопрос «Севастопольской газеты», что происходит с городскими туалетами и что делать, ответил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В парке им.Анны Ахматовой стационарный туалетный модуль стоит в плане на восстановление. Ремонтные работы планируются завершить 30 сентября», — сообщил глава горхоза.

Кроме этого по его словам, в настоящее время размещение и обслуживание мобильных туалетных кабин на территории парков и скверов города Севастополя временно остановлено из-за отсутствия финансирования. Короче, «денег нет, но вы держитесь».

Миллионы на синие кабинки

Редакция попыталась выяснить, сколько денег было отпущено на работу туалетов в парке им.Ахматовой. Признаемся честно, найти в открытых источниках тендеры на их обслуживание не удалось. Но нашлись другие.

В конце 2021 года был заключен контракт на 11 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Лилией Скоробогацкой на обслуживание туалетных модулей в парках и скверах Севастополя: сквере Севастопольских курсантов и 60-летия Октябрьской Революции, парках Победы, на ул.Н.Музыки, ул.Катерной, им.М.Байды, Динопарке. Контракт действует по 31 декабря 2022 года, обслуживание туалетов должно производиться ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

Другой контракт на 19 млн рублей — с ИП Еленой Чмиль. заключенный 27 декабря прошлого года, действовал до 13 февраля, а затем был обновлен 18 августа.

В августе заключен контракт почти на полмиллиона рублей с ИП Натальей Симкиной на обслуживание мобильного туалета на территории парка у МРЭО на ул.Паршина. Срок действия — сентябрь-декабрь.

Кроме этого в конце года было закуплено через аукцион 50 дополнительных мобильных туалетов на сумму 1,8 млн рублей.

Есть контракты на 0,6 млн рублей на обслуживание стационарного общественного туалета в ТЦ «Диалог» и на 4,5 млн рублей на общественные туалеты в парке «Учкуевка».