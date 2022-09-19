Стране нужно прививать любовь к классике

Севастопольский театр оперы и балета организовал премьеру двух концертов в рамках «Симфонических вечеров». На сцене 17 и 18 сентября выступал Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Руководит коллективом почти 25 лет один из самых известных российских дирижеров Юрий Симонов.

В первый день на концерте «Чайковский и Брамс: безмятежная радостность» зал был практически полон и даже перед началом выступления горожане покупали билеты. Пригласительные билеты получили музыкальные педагоги города. Те зрители, кто хоть немного знаком с миром музыки, хотели посмотреть выступление именно этого оркестра, так как неоднократно слышали о его дирижере, который около 16 лет дирижировал оркестром в Большом театре и вот уже почти 25 лет — в филармонии.

«В вашем театре прекрасная сцена, акустика, — на пресс-подходе поделился своим впечатления Ю.Симонов. — Я эти сцены хорошо знаю. Я же вырос в саратовском оперном театре и уже сидел в оркестровой яме, подражал дирижеру, когда мне было 3-4 года, а потом в 12 лет стал дирижером в школьном оркестре. И вот так все пошло. Не могу остановиться».

Также дирижер одобрительно отнесся к строительству театра оперы и балета в Севастополе. По его словам, «страна должна вернуться к настоящей культуре, глубокой культуре. Есть графика, архитектура, поэзия, музыка. Это должно стать основой жизни нашей страны. Кто не понимает, нужно объяснять, пропагандировать».

Журналистов интересовал вопрос: как удается руководить таким большим творческим коллективом. На это Ю.Симонов ответил:

«Методы бывают разные. Это как с больными диспансере: то ласками, то сказками. К каждому нужны свои ключи: я и поругаю, и поцелую. Вообще-то я человек очень строгий. Это же не баловство, это же не дискотека. Люди должны себя посвящать себя высокому искусству. Тут нет никакой демократии, о чем вы говорите?! Железная дисциплина. И я подбираю людей, которые это выдерживают. И играют хорошо, и совершенствуются».

Дирижер рассказал, что в 90-е ему пришлось поменять сто человек, это были «пьяницы, дебоширы, хулиганы, матерщинники — всех выгнали, оставили нормальных людей, способных воспринимать то, что им говорят».

«Деньги ведь довольно большие платят. Владимир Путин дал грант нашему оркестру. А это сто миллионов рублей в год! Это же не шутки. При этом как часть населения живет, нуждается в крыше над головой, еде, а тут такие деньги. Значит, совесть нужно иметь, — считает дирижер. — Но молодые люди совести не имеют, они считают, что им все должны. Это нехорошая черта молодого поколения. Старшее поколение боится молодежь, считает, что не демократично сделать замечание».

После Севастополя оркестр поедет на гастроли в Нижний Новгород. Раньше, «пока это безобразие не началось», музыканты постоянно выезжали на гастроли в Европу. Но коллектив относится к такой ситуации с пониманием. По мнению Ю.Симонова, сейчас любовь к классической музыке нужно прививать в своей стране.

«В стране у нас недостаточно правильное отношение к классике. Классика считается чем-то снобистским, для избранного общества. Они валяют дурака. На самом деле это не так. Можно тогда сказать про Пушкина, Толстого и Достоевского, что это для элиты. Но это для всего народа. Просто музыку нужно слушать, а слушать лень. Правильно? Ну вот».