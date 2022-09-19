Спектакль в СевТЮЗе сыграли под свет телефонных фонариков

Вечером в воскресенье, 18 сентября, без электричества осталась значительная часть Гагаринского района Севастополя, в том числе пр.Гагарина, где в это время в Театре юного зрителя шел премьерный спектакль.

«Актрисы — профи. Продолжили играть несмотря на отсутствие светового, музыкального и дополнительного сопровождения. Благодарим зрителей, что не испугались темноты и продолжили просмотр спектакля», — прокомментировал ситуацию директор СевТЮЗа Андрей Маймусов.

По его словам, свет потух во время показа спектакля «Сновидения Принцессы». Зрители включили фонарики от мобильных телефонов и поддержали актрис, находившихся на сцене Елизавету Бессокирную и Регину Окуневу.

В энергопоставляющей компании «Севастопольэнерго» пояснили, что в 19.14 произошло отключение оборудования на подстанции 110кВ. «Данный факт привел к аварийному прекращению электроснабжения потребителей районов Стрелецкая бухта, Казачья бухта, часть Камышовой бухты». Электроснабжение возобновили в 20.33 всем потребителям.

В части домов Пятого микрорайона из-за отключения света не было еще и воды. Водоснабжение наладили к одиннадцати часам вечера.