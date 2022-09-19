Русская гуманитарная миссия на Донбассе: оказали помощь жителям ЛНР

Представитель Русской гуманитарной миссии Андрей Соболев совместно с Федерацией профсоюзов ЛНР оказал экстренную гуманитарную помощь сотрудникам почты Первомайска, республиканским электрикам и пациентам Луганской городской больницы №2.

«Экстренная гуманитарная помощь — это помощь незапланированная, когда ее нужно оказать срочно. Мы узнали, что сотрудники Центра почтовой связи №2 Первомайска остро нуждаются в продуктах питания, этот вопрос был оперативно решен», — объяснил А.Соболев.

Председатель профсоюзной организации ГУП ЛНР «Почта ЛНР» Валентина Татаренкова поблагодарила его за поддержку и оказанную помощь.

Также в кратчайшие сроки была оказана помощь продуктами работникам ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания».

«Аварийные бригады электриков зачастую работают под обстрелом. И у них нет такого понятия: хочу или нет, они выполняют свою работу», — рассказал А.Соболев.

А пациентам Луганской городской многопрофильной больницы №2 , кроме продуктов, привезли еще и медикаменты.