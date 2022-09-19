Осужден на восемь лет за хранение взрывчатки

Алуштинский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который хранил самодельное взрывное устройство с зарядом более 500 граммов. Также осужденный вел переписку с членами украинских националистических батальонов.

«Кроме того, в ходе обыска обнаружены пистолет, тротил, порох и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики», — сообщили в пресс-службе УФСБ Крыма.

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, также ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.