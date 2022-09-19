Общежития СевГУ должны достроить за три года
На корректировку проектов и строительство инфраструктуры СевГУ потратят шесть миллиардов рублей.
Тендер на выполнение комплексных работ по корректировке проектной документации, строительству, реконструкции и поставке оборудования для капремонта четырех инфраструктурных объектов Севастопольского Государственного университета размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить проект и построить: семиэтажное здание университетского общежития на 1200 мест, шестиэтажное здание-пристройку к общежитию №4 на 293 человек, блочную газовую котельную. Также будет проводится реконструкция комплекса общежитий: №3 — девятиэтажного здания на 680 мест и общежития №4 — семиэтажного здания на 396 мест.
В проекте должно быть предусмотрено обустройство площадок, дорожек, тротуаров; ограждения, освещение, реконструкция инженерно-технических сетей: теплотрассы, водоснабжения, водоотведния, ливневой канализации, электроснабжения.
На корректировку проектной документации по каждому объекту отведено не более года. На строительство — еще два.
Начальная цена контракта — 5,9 млрд рублей.
Ремонт общежитий СевГУ со скандалами и уголовными делами ведется с 2019 года.