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Крошечные рачки помогают очистить озера от ртути

Хрулёва Инга

Это открытие стало результатом исследований севастопольских ученых Института биологии Южных морей, проводимых при поддержке гранта Российского научного фонда.

Ученые определили, что концентрация ртути в крымских озерах растет с увеличением солености водоема и расположенности поблизости химических заводов. Крошечные рачки артемии уменьшают содержание ртути, а водные растения вызывают его сезонные колебания.

Результаты работы помогут найти способ снизить концентрацию тяжелого металла в соленых озерах, сохранив биоразнообразие их обитателей, а также сделать водоемы пригодными для выращивания ценных видов рыб и ракообразных.

Ртуть широко применяется в промышленности. Она токсична и оказывает влияние практически на все системы органов, в особо тяжелых случаях приводит к смерти. Сейчас использовать ртуть в производстве стараются как можно реже. Этот элемент очень подвижен, поэтому активно переносится реками и в конце концов собирается в прудах и бессточных озерах.

«Ртуть попадает и в соленые озера, а затем накапливается в живых организмах, передаваясь от растений к поедающим их животным. Из-за этого наибольшие количества ртути оказываются в крупных организмах: рыбах, птицах, человеке. Кроме того, ртуть не позволяет использовать соленые озера для выращивания аквакультуры», — рассказала Елена Ануфриева, руководитель проекта, заведующая лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ.

Специалисты лаборатории, которой руководит Е.Ануфриева, выяснили, насколько загрязнены ртутью 18 крымских соленых озер. Оказалось, что концентрация вредного вещества в них в среднем значительно выше, чем в Черном море.

Чтобы выяснить, почему в озерах накапливается ртуть, ученые рассмотрели различные факторы, в первую очередь — деятельность человека. Больше всего тяжелого металла содержали соленые водоемы, расположенные в северной части Крыма, где находится крупный центр химической промышленности.

Тенденция следующая, чем больше соленость, тем больше и содержание тяжелого металла. Исследователи предполагают, что дело во взаимодействии ртути и солей, в результате которого загрязнитель оседает на дно медленнее. Такой вывод очень важен, поскольку некоторые животные, разводимые для кормления рыб, например, артемии и личинки комаров-звонцов, нуждаются в высокой солености. В этом случае ртути в озере будет больше и риск отравления рыбы выше.

Также удалось определить, сколько ртути содержится в разных живых существах, населяющих соленые озера. Больше всего ее оказалось в ракообразных. С одной стороны, это позволяет использовать их для очистки водоемов, поскольку рачки-фильтраторы поглощают металл из окружающей воды, и с их фекалиями он уходит в донные отложения. С другой стороны, если животные будут кормом для рыб, то есть серьезные риски отравления.

Водные растения накапливают ртути в пять раз меньше, чем рачки. Но, несмотря на это, они также влияют на цикл металла в водоеме. Например, концентрация растворенной ртути в крымском озере Кызыл Яр в летние месяцы в 45 раз меньше, чем в ноябре. Ученые предполагают, что весной растения активно накапливают биомассу, и в ней аккумулируется ртуть. Однако осенью, когда растения отмирают, они, разлагаясь, выделяют металл снова в воду.

«Среди множества факторов, влияющих на содержание ртути в озерах, особое место занимают населяющие их живые существа. Они могут помочь в борьбе с загрязнением. Большие популяции артемий, обитающих в соленых озерах, а также водоросли способны ускорить круговорот ртути, однако это требует дальнейших исследований», — подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ Николай Шадрин.