Крошечные рачки помогают очистить озера от ртути

Ученые определили, что концентрация ртути в крымских озерах растет с увеличением солености водоема и расположенности поблизости химических заводов. Крошечные рачки артемии уменьшают содержание ртути, а водные растения вызывают его сезонные колебания.

Результаты работы помогут найти способ снизить концентрацию тяжелого металла в соленых озерах, сохранив биоразнообразие их обитателей, а также сделать водоемы пригодными для выращивания ценных видов рыб и ракообразных.

Ртуть широко применяется в промышленности. Она токсична и оказывает влияние практически на все системы органов, в особо тяжелых случаях приводит к смерти. Сейчас использовать ртуть в производстве стараются как можно реже. Этот элемент очень подвижен, поэтому активно переносится реками и в конце концов собирается в прудах и бессточных озерах.

«Ртуть попадает и в соленые озера, а затем накапливается в живых организмах, передаваясь от растений к поедающим их животным. Из-за этого наибольшие количества ртути оказываются в крупных организмах: рыбах, птицах, человеке. Кроме того, ртуть не позволяет использовать соленые озера для выращивания аквакультуры», — рассказала Елена Ануфриева, руководитель проекта, заведующая лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ.

Специалисты лаборатории, которой руководит Е.Ануфриева, выяснили, насколько загрязнены ртутью 18 крымских соленых озер. Оказалось, что концентрация вредного вещества в них в среднем значительно выше, чем в Черном море.

Чтобы выяснить, почему в озерах накапливается ртуть, ученые рассмотрели различные факторы, в первую очередь — деятельность человека. Больше всего тяжелого металла содержали соленые водоемы, расположенные в северной части Крыма, где находится крупный центр химической промышленности.

Тенденция следующая, чем больше соленость, тем больше и содержание тяжелого металла. Исследователи предполагают, что дело во взаимодействии ртути и солей, в результате которого загрязнитель оседает на дно медленнее. Такой вывод очень важен, поскольку некоторые животные, разводимые для кормления рыб, например, артемии и личинки комаров-звонцов, нуждаются в высокой солености. В этом случае ртути в озере будет больше и риск отравления рыбы выше.

Также удалось определить, сколько ртути содержится в разных живых существах, населяющих соленые озера. Больше всего ее оказалось в ракообразных. С одной стороны, это позволяет использовать их для очистки водоемов, поскольку рачки-фильтраторы поглощают металл из окружающей воды, и с их фекалиями он уходит в донные отложения. С другой стороны, если животные будут кормом для рыб, то есть серьезные риски отравления.

Водные растения накапливают ртути в пять раз меньше, чем рачки. Но, несмотря на это, они также влияют на цикл металла в водоеме. Например, концентрация растворенной ртути в крымском озере Кызыл Яр в летние месяцы в 45 раз меньше, чем в ноябре. Ученые предполагают, что весной растения активно накапливают биомассу, и в ней аккумулируется ртуть. Однако осенью, когда растения отмирают, они, разлагаясь, выделяют металл снова в воду.

«Среди множества факторов, влияющих на содержание ртути в озерах, особое место занимают населяющие их живые существа. Они могут помочь в борьбе с загрязнением. Большие популяции артемий, обитающих в соленых озерах, а также водоросли способны ускорить круговорот ртути, однако это требует дальнейших исследований», — подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ Николай Шадрин.