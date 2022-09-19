Городские улицы от листвы убирает чудо-пылесос

Необычный садовый пылесос замечен за уборкой улиц и общественных пространств центра Севастополя. Как оказалось, оборудование приобретено компанией «Чистый город» специально к осеннему сезону.

Средство малой механизации предназначено для всасывания и измельчения листвы и скошенной травы. Машина существенно облегчает и ускоряет работы по уборке опавшей листвы, а также позволяет отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

Инициатором покупки коммунального садового пылесоса выступил главный инженер ООО «Предприятие чистый город» Сергей Петров, который показал «Севастопольской газете» технику и рассказал, как она работает.

Коммунальный садовый пылесос Hippo 440 — техника российского производства, сделан краснодарской компанией «Металлист».

— Данный агрегат используется для оказания услуг в рамках заключенных контрактов. На сегодняшний день преимущественно работаем в Ленинском муниципальном округе. Определение места работы техники зависит от заявок заказчиков.

По словам С.Петрова, пока приобретен один садовый пылесос-измельчитель. Планы на покупку дополнительных будут зависеть от заключенных в следующем году контрактов на уборку территории.

На практике работа агрегата превзошла все ожидания коммунальщиков: уборка опавшей листвы теперь производятся качественнее и быстрее, уменьшилось применение ручного труда, значительно экономится время.

Пылесос мобилен и универсален. Его можно установить на любую бортовую машину. А при заполнении кузова продуктом переработки, пылесос легко переустановить на другой бортовой автомобиль и продолжить работу.

После измельчения опавшей листвы, мелких веточек, скошенной травы, переработанная масса насыпью загружается в бортовую машину, после пересыпается в лодки и вывозится на полигон. На предприятии «Чистый город» уверены, что конечный продукт можно использовать в качестве природного удобрения для теплиц и выращивания посадочного материала для весенней высадки новых клумб. Сейчас представители компании налаживают эту работу с одним из своих партнеров.

«Жители Севастополя проявляют нескрываемый интерес к появлению необычной техники в общественных местах города. Люди снимают видео, фотографируют чудо-технику, некоторые даже хотят попробовать лично поучаствовать в процессе, просят приехать в их дворы и убраться», — сообщила пресс-служба предприятия.

Справка

ООО «Чистый город» работает в Севастополе с 2002 года, является крупнейшим перевозчиком отходов и мусора. Предприятие располагает собственным современным парком спецавтотранспорта и контейнерным парком для сбора отходов.