Арт-резиденцию «Берег» посвятили человеку играющему

Экспериментальный проект Арт-резиденция для молодых художников «Берег» в этом году прошел в десятый раз, с посвящением человеку играющему.

«Берег» — это крымский образовательный проект в области современного искусства. Ежегодное мероприятие традиционно проводится в сентябре в пансионате «Южный» в курортном поселке Николаевка на западе Крыма.

Участниками и аудиторией проекта, как обычно, стали представители российского арт-сообщества, а также все, кто интересуются современной культурой.

По словам директора пансионата «Южный», организатора арт-резиденции «Берег» Елены Галактионовой, каждый сентябрь на 10 дней пансионат принимает у себя художников, которые имеют возможность отдыхать и проводить творческий пленэр. По завершении сессии в пансионате организуют итоговую выставку, с приглашением всех желающих.

По традиции выставку устраивают в чаше неработающего крытого бассейна пансионата, который на время экспозиции превращается в весьма оригинальный выставочный зал. Причем, еще за несколько дней до выставки, бассейн без воды был большой художественной мастерской.

В программу итогового вечера, помимо экспозиции, также включили фильм известного севастопольского художника Александра Воцмуша, который выступил одновременно в качестве режиссера, сценариста, оператора и даже монтажера.

Снятое им на телефон кино, в законченном варианте было показано на большом экране всем участникам проекта. К слову, именно А.Воцмуш предложил и тему Арт-резиденции этого года — «Человек играющий». На деле это означало, что все участники проекта постоянно играли, снимали кино и... рисовали.

В рамках проекта были организованы мастер-классы по мозаике, скетчингу и акварели. Еще одной формой работы стали лекции, кинопоказы и общения по психологии об играх, которые мы приносим из детства.

Всего же в 10-й сессии Арт-резиденции приняли участие 16 художников: севастопольцы А.Воцмуш и Алексей Кислов, Мария и Владимир Семенские (Севастополь-Москва), симферополец Виктор Нефедов, Саша Cupea (организатор Симферопольского фестиваля «Симбиоз»), Илья Руденко (преподаватель Крымского художественного училища имени Н.С.Самокиша), Дарья Субботина, Дарья Наумова и др.

Большим составом приехали участницы севастопольской школы искусств «Море историй».

Девушки сделали свой проект, сопроводив художественные иллюстрации стихами.

Все выставочные работы поражают жанровым разнообразием, что является принципиальной позицией организаторов — не привязываться к конкретному жанру. Именно поэтому на итоговой выставке представлены портреты, графика и даже большой мурал в исполнении А.Кислова.

Как говорится, спешите видеть! Поскольку традиционно время работы выставки — всего-то два дня: некоторые картины почти сразу уезжают на выставки в другие города, но есть и те, что по традиции остаются в пансионате, пополняя его коллекцию.

По словам Е.Галактионовой, часть этих работ весной будут представлены на выставке в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им.Франко.

К слову, «Южный» уже приобрел негласный статус арт-пансионата или постоянно действующей художественной галереи: картины здесь украшают стены холлов, коридоров, номеров, — нынешний объем коллекции Е.Галактионова оценивает примерно в пять сотен работ.

Еще один безусловный плюс проведения Арт-резиденций — возможность творческого общения художников.

— Приезжая сюда, ребята признаются, что могут у нас делать то, что никогда бы не смогли сделать в своих мастерских. Здесь они получают некую вольницу, что дает им еще большую возможность раскрыться и даже рассказать о собственных технических находках. Например, Даша Рыбина во время мастер-класса поделилась авторской техникой, которую она назвала «тушь-душ», когда на готовую рисунок наносится тушь, которая потом смывается душем и даже мочалкой. В итоге картина проявляется, как негатив, — рассказала Е.Галактионова.

По словам же самих художников, с каждого очередного пленэра они приезжают творчески наполненными и, в какой-то мере, обновленными.

О том, что итоговая выставка стала настоящим событием для самих художников и гостей, можно было судить по тому, как быстро экспозиционное пространство наполнилось посетителями.

Почти около каждой работы зрители задерживались подолгу, в попытках разгадать фабулу и сюжет игры, в ее разнообразии и многозначности.

Еще одна неотъемлемая примета Арт-резиденции — атмосферность, которую невозможно было не заметить.