Закончили ремонт стадиона «Горняк»

Спортивный объект в Балаклаве, который ремонтировали с августа 2008 года, наконец-то открыт.

Новый этап в истории стадиона начался 17 сентября матчем детских футбольных команд «Горняк» и «Маракана» спортшколы №3.

«Непростая судьба была у стадиона, это все знают. Тут скрывать нечего, но тем не менее, мы последовательно занимались этим объектом, корректировали проект, меняли подрядчиков и достигли результата, — сказал на открытии губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Лично сюда приезжал много раз, контролировал ход работ. Теперь здесь есть трибуны, помещения комфортные для спортсменов и тренеров».

Завершить реконструкцию многострадального стадиона удалось за счет нацпроекта «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Стадион «Горняк» на 500 мест на открытой трибуне предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального и местного уровня по различным видам спорта. Помимо сектора для занятий легкой атлетикой и футбольного поля с искусственным покрытием здесь есть теннисный корт, тренажерный и фитнес залы.

На стадионе есть помещения для спортсменов и тренеров, раздевалки с санузлами и душевыми, сауна, медицинский кабинет, санузлы для зрителей, административные и технические кабинеты.

Оперативное управление «Горняком» поручено ГБУ «Спортивная школа №3 по футболу». С 1 октября начнется работа четырех отделений: велосипедного спорта, тенниса, легкой атлетики и футбола. Всего на стадионе будут заниматься 300 спортсменов и работать 8 тренеров.

8 октября на стадионе «Горняк» откроется первенство Севастополя по детскому футболу во всех возрастах.