Король умер, да здравствует король!

В театре им.Б.Лавренева сыграли премьеру «Да здравствует король!» — спектакль для вдумчивого зрителя о времени, жизни и смерти.

Экзистенциальная драма по пьесе знаменитого французского абсурдиста Эжена Ионеско «Король умирает» о безнадежной бессмысленности человеческого бытия, в котором самое абсурдное — смерть, сводящая на нет все усилия жизни и делающая их бесполезными, в постановке заслуженного артиста РФ Евгения Журавкина называется «Да здравствует король!» По словам режиссера, это повествование о времени, которое меняем мы, и которое меняет нас.

— Спектакль о том, насколько скоротечно время и тот век, который нам отпущен, отпущен для чего? Что мы успеем сделать и что, может быть, оставим на потом своим потомкам, которых мы произведём на свет? Что есть цена секунды, цена времени? Для меня и для артистов спектакль об этом, — расставляет акценты Е.Журавкин.

Спектакль символичен. Главный герой — король (артист Игорь Лучихин) — это обобщенный и символический представитель человечества. В начале действия ему сообщают, что он умрет и в финале наступает финал.

Само действие — заведомо проигранная борьба жизни со смертью: нежелание признать роковую неизбежность, страх, надежда и осознание мимолетности времени «мы не замечаем секунд, а вселенной плевать на столетия».

Герои спектакля представляют короля, его двор, государство. Королева Маргарита — первая жена короля (Виктория Шпаковская) символизирует разум и реализм. Мари — вторая жена короля (Светлана Агафошина) — эмоции, иррациональность. Доктор, хирург, палач, бактериолог, астролог (Юрий Пимкин) — знания. Джульетта, служанка, сиделка, кухарка (Светлана Иваненко) — общество. Страж (Вячеслав Крамарев) — символ армии, могущества королевства — тело.

В начале пьесы двор находится под властью короля. Но чем дальше закручивается сюжет, тем больше проявляется значение и роль персонажей на фоне ослабевающего авторитета (здоровья) монарха: они перестают ему подчинятся, откликаться на его приказы. В сущности, это размышления о трагичности и триумфе отдельно взятого человека.

«Я умру. Да. Это несомненно. Через сорок-пятьдесят лет. Через триста лет. Позднее. Когда захочу. Когда у меня найдется для этого время. Когда я решу это сделать», «Зачем я родился, если родился не навсегда», — задается вопросами главный герой, когда срок его пребывания на земле подходит к концу, но не ранее.

Сложную пьесу Е.Журавкин раскрывает в минималистическом ключе, используя лишь игру света и мастерство актеров: только интонации, мимика, эмоции.

По словам С.Агафошиной, сыгравшей роль второй жены короля, это философская сказка для взрослых.

— Точно сказка, но для взрослых. Время посвятить себе и подумать, — делится впечатлениями актриса.