Резко похолодает 19 сентября

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на выходные, благодаря поступлению на полуостров жаркой тропической воздушной массы, ожидается по-настоящему летняя погода. Значительное похолодание ожидают в ночь на понедельник.

В субботу и воскресенье 17 и 18 сентября, без осадков, лишь в ночные часы возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16...21°, днем столбики термометров поднимутся до 27...32°.

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в ночь на 19 сентября. Активный атмосферный холодный фронт вызовет дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до штормовых значений 20-25 м/с, на ЮБК и в горах 30-35 м/с, быструю смену воздушной массы с тропической на полярную.

В понедельник, 19 сентября, температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8...13°, днем 17-22°; днем ветер ослабеет, осадки прекратятся.