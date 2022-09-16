Решено, кто получит гранты на строительство модульных гостиниц

Определены три победителя, которым компенсируют половину затрат на строительство модульных некапитальных средств размещения.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, после оценки заявок и рассмотрения презентаций проектов конкурсантов комиссия в составе представителей муниципалитетов, бизнеса и органов власти города выбрала победителей грантового конкурса.

«По итогам заседания вынесено решение о трех победителях конкурса. Впереди — соглашения с грантополучателями и контроль за реализацией проекта в течение пяти лет», — рассказала начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Победителями стали компании «Алника», «Дели-Христо» и индивидуальный предприниматель Сидония Козловская. Они обязуются построить на территории Севастополя 77 модульных средств размещения.

В 2022 году в результате одобренной Ростуризмом региональной заявки Севастополь получил 150 млн рублей из федерального бюджета на возведение модульных некапитальных средств размещения. Было заявлено, что это позволит построить не менее 99 модульных гостиниц. На оставшиеся деньги для 22 модулей проведут дополнительный конкурс.

Размер поддержки на один модуль составляет 50% от его стоимости, но не более 1,5 млн рублей.