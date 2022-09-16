Поедут в Петербург показывать рыбу

Девять севастопольских компаний представят свою продукцию на отраслевой выставке Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

В выставке ежегодно принимают участие представители всех областей рыбной промышленности — от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Это рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры, разработчики оборудования для переработки, промысла, оснащения судов, судостроительные и судоремонтные организации, производители кормов и добавок, а также компании, предлагающие решения по упаковке, хранению, грузоперевозкам, банковское обслуживание, кредитование, страховые услуги.

В текущем году на мероприятии ожидается участие около 400 компаний из 40 регионов России и 25 стран мира.

Рыбу будут показывать

Севастополь на выставке представит делегация, которую возглавляет руководитель приоритетного проекта «Создание рыбопромышленного кластера» Георгий Бежанидзе.

Как рассказали «Севастопольской газете» в пресс-службе департамента экономического развития, в Петербург на выставку, которая пройдет с 21 по 23 сентбря, едут представители холдинга «Морские компании» (в него входят ООО «Голден Фиш» и ООО «ДКЛ-Продукт», занимающиеся добычей и переработкой рыбы Азово-Черноморского бассейна, рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» — крупнейший завод по производству рыбоконсервной продукции на юге России, компаний «ЭнСи Бэй», «Новая Волна», «Марлин», «Бухта Удачи», Научно-исследовательского объединения «Марикультура» и ИП Марина Кравченко.

В основном севастопольские предприятия занимаются добычей и заморозкой рыбы Азово-Черноморского бассейна: хамсы, ставриды, кильки, ставриды, луфаря. Компании имеют собственные рыбоморозильные суда типа СРТМК. Вся рыба заморожена в море, калибрована, тарированная в гофроящик или полипропиленовый мешок.

По словам коммерческого директора компании «ДКЛ-продукт» Дмитрия Ковалькова, цель участия в выставке показать свой товар — черноморскую хамсу и кильку, замороженную в море на новом оборудовании. Два года назад их траулеры были переоборудованы, правительство Севастополя на новое оборудование выделило субсидию в размере 10 млн рублей.

Проблемы и надежды рыбоконсервного комбината

Накануне поездки «Севастопольская газета» встретилась с директором рыбоконсервного комбината «Аквамарин» Александром Бондарем. Он рассказал о сложностях, которые испытывает предприятие, и его перспективах.

По его словам, участие в выставке — это возможность напомнить о себе, поиск рынков сбыта, поставщиков сырья и инвесторов. Кроме того у делегации уже намечены встречи с отечественными рыбодобывающими предприятиями с Балтики.

В Петербург компания везет полтора десятка образцов — это новые консервы, которые разработали на предприятии и выпускаются малыми партиями. Линейка продукции из черноморского сырья, в частности из черноморской ставриды, барабули, окуня. Различные конфигурации консервов — томатные, натуральные, бланшированные, обжаренные в масле.

— Наша марка была известна еще с украинского периода. Даже тогда 25% всего выпуска продукции мы отправляли в Российскую Федерацию: в Росрезерв и под гуманитарные цели, — рассказал А.Бондарь.

В поисках рыбы и томатной пасты

С 2014 года предприятие перешло в юрисдикцию РФ. По объективным причинам была потеряна часть рынка, связанного с продукцией, производимой из импортного сырья: сардины, сардинеллы, скумбрии, которые поставлялись из Мавритании и Марокко. С 2017 года таких возможностей у предприятия больше нет. Эти трудности связаны с санкциями, логистикой, перечислением валютных средств.

— Российское сырье присутствуют на рынке, — рассказывает директор. — Мы в принципе ежемесячно выпускаем небольшие партии продукции в пределах 100-120 тысяч банок. Но, к сожалению, на сегодняшний день половина цехов простаивает из-за отсутствия доступного по цене сырья, которая позволяла бы сделать консерву конкурентоспособной.

По словам А.Бондаря, российской рыбы достаточно, но она дорогая. Приемлемая цена для производства консервов формируется на Дальнем Востоке, но транспортные перевозки увеличивают ее стоимость на треть. Если закупочная цена сардины иваси на Дальнем Востоке (в Находке) до 40 рублей, то машина, которая доставляет в Севастополь 20 тонн груза увеличивает цену одного килограмма на 25 рублей.

Используемое сырье на производстве — это не только рыба, это еще масло, мука, томатная паста. До 2020 года предприятие активно использовало китайское сырье, но с 2020-го пандемийного года КНР ограничила перевозки, и комбинат перешел на использование пасты из Ирана.

— Мы покупаем ее не напрямую, а через российских посредников в Астрахани. Это через посредников, это связанно с особенностями приобретения продукции на территории Ирана. Приобретать и экспортировать из Ирана продукцию имеют право только иранские предприятия в России, в которых доля иранского акционера оставляется более 50% и где руководителем предприятия является иранец. Еще это связно с особенностями платежей и сложностями с конвертацией валюты. На сегодня цена иранской пасты сопоставима по цене с китайской, а качестве даже лучше, — объяснил директор.

В РФ томатную пасту выпускает только два завода: в Карачаево-Черкессии и Астрахани. Как говорит А.Бондарь, общий годовой выпуск продукции этих заводов порядка пяти тысяч тонн, а «Аквамарину», даже работая не на полную мощность, надо около одной тысячу тонн в год.

В последнее время выручают предприятия и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в военно-гражданских администрациях на освобожденных территориях. Оттуда сейчас везут томатную пасту, жесть, муку, и цены на товар гораздо ниже.

По железной дороге грузы в Крым не идут

Продукты питания и сырье на полуостров железнодорожным транспортом практически не доставляют. Как объясняет руководитель консервного завода, это сложная процедура, она требует дополнительных расходов, связанных с особенностями пересечения моста, привлечения для вагона дополнительной охраны, либо установки технических средств контроля, которые соответственно стоят немалых денег.

— Это дорого, поэтому бизнесмены доставляют груз исключительно автомобильным транспортом. Насколько я знаю, никто не поставляет грузы по ж/д в Крым, — утверждает А.Бондарь.

Комбинат работает в полсилы

Несмотря на то, что компания работает со всеми севастопольскими рыболовными фирмами, а также с керчанами и материком, завод загружен только наполовину.

— Этот год по определенным причинам природного и политического характера не дал возможности путине развернутся в полный рост. Западное побережье Черного моря было закрыто, поэтому путина завершилась на две недели раньше и насколько мы знаем от наших коллег, план по рыбодобычи был значительно недовыполнен, — сожалеет директор.

По его данным, на сегодняшний момент черноморского сырья в свободном обращении практически нет.

Сейчас на рыбоконсервном комбинате работает две сотни человек. Если предприятие загрузить полностью, могло бы открыться 400 дополнительных рабочих мест. В 2014 году здесь работало до тысячи сотрудников. Средняя зарплата на предприятии в 2022 году составила порядка 30-32 тысяч, это больше чем в прошлом почти на три тысячи рублей.

Комбинат, являясь участником свободной экономической зоны, получает ежегодные субсидии: правительство города компенсирует предприятию за каждую выпущенную банку, также как рыбаки получает субсидию за каждый килограмм выловленной рыбы. В этом году «Аквамарин» получил три миллиона рублей, а прошлом — семь. Но предприятие, по словам А.Бондаря, нуждается в субсидии в 30 млн руб, но средств в бюджете нет. Так что все надежды только на выставку.

— Надеемся на успех. В прошлом году мы также участвовали, но результаты были достаточно скромные. В этом году мы ожидаем больших побед, нас там ждут, — оптимистично заметил руководитель.