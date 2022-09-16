Поджигателя ищут пожарные, ищет полиция

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога трех автомобилей во дворе на ул.Адмирала Макарова. При этом пожарные, которые выехали на ночной вызов, предотвратили возгорание других машин, припаркованных рядом.

В ночь на 15 сентября в 3.25 в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась местная жительница, сообщив, что во дворе многоэтажного дома горят автомобили «Фольксваген», «Шевроле» и ВАЗ-2110. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Пожар площадью 42 квадратных метра локализовали достаточно быстро: в 4.04 работы были полностью завершены. Погибших, пострадавших нет. Повреждены только три автомобиля, на остальные огонь не перекинулся.

Пожарные в такой ситуации советуют поливать водой стоящие рядом транспортные средства.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы полиции допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают поджигателя. Также проводятся пожарно-техническая и химическая экспертизы. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В соцсетях распространяется версия, что мужчина по имени Андрей поджёг «Фольцваген» отказавшей выйти за него замуж девушки. Пламя перекинулось на два рядом стоявших автомобиля, которые также пострадали от мести отвергнутого жениха.