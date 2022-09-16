Назвали трех лауреатов премии им.Толстого 2022 года

В Севастополе 16 сентября вручили традиционную литературную премию. Лучшими писателями в 2022 году признаны Валерий Гаевский, Ольга Сивакова (Баскова) и Татьяна Вольнова.

«В этом году победители у нас только в одной номинации — «Современная литература». В других номинациях произведения не прошли конкурсный отбор», — рассказала председатель отделения Союза писателей России в Севастополе Татьяна Воронина.

Было решено присудить две первых премии по 60 тысяч рублей. Их получат писатель-фантаст В.Гаевский и автор детективов О.Баскова, а Т.Вольновой досталась поощрительная — в 20 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения прошла в библиотеке им. Л.Н.Толстого 16 сентября.

Премия была учреждена в 1993 году Союзом писателей Крыма и Севастопольской городской государственной администрацией. Она присуждается и вручается в сентябре. Идеально делать это 9 числа — в день рождения Льва Толстого, но не всегда такое удается.

На соискание премии выдвигаются произведения в жанре рассказа, повести, романа, поэзии, опубликованные за прошедший и в текущем годах.