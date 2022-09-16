Крым направил 1200 добровольцев для участия в СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров обратился к главам регионов России с призывом более активно помогать в ходе СВО на Украине посредством отправки добровольцев.

«Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах», — цитирует ТАСС запись С.Аксенова в его телеграм-канале. Он добавил, что республика выставила более 1 200 добровольцев и формирует еще два батальона.

Глава Крыма также уточнил, что при отправке власти полностью обеспечивают добровольцев экипировкой, средствами защиты, связи и разведки: «Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело».

Подключились банки

Добровольческие подразделения, которые готовятся к участию в спецоперации, будут экипированы с помощью банковских структур.

«Наращиваем эту работу. [Участвуют] несколько крупных банковских структур, которые занимаются формированием материальной базы, закупкой экипировки. В данном случае все подразделения будут за счет внебюджетных источников обуты и одеты, причем самое современное будет и вооружение: броня, каски, средства защиты, средства разведки и так далее. Эта работа уже поставлена на поток», — написал С.Аксенов.

Он выразил уверенность, что «чем быстрее мы специальную военную операцию закончим, тем лучше будет для всех». Сейчас в Крыму есть ресурсы для формирования добровольческих подразделений, есть понимание, как это лучше сделать, есть очень много желающих отправиться в зону СВО.