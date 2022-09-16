Для записи к врачу нужно звонить по номеру 122

Департамент здравоохранения Севастополя сообщил, что с 1 октября 2022 года у Единого контакт-центра будет действовать короткий бесплатный номер — «122».

Традиционный номер центра 8-800-5-800-800 с этой даты прекращает свою работу.

По номеру «122» можно:

— записаться на прием к врачу;

— вызвать врача на дом;

— прикрепиться к поликлинике;

— узнать о диспансеризации населения;

— получить информацию о наличии льготных лекарственных препаратов;

— узнать алгоритм действий при получении высокотехнологичной медицинской помощи;

— пожаловаться на качество оказания медицинских услуг;

— узнать о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, записаться на вакцинацию от covid-19.

Служба «122» работает круглосуточно, в том числе в выходные дни. Звонки бесплатные для стационарных и мобильных телефонов на территории города Севастополя.