Для записи к врачу нужно звонить по номеру 122
Департамент здравоохранения Севастополя сообщил, что с 1 октября 2022 года у Единого контакт-центра будет действовать короткий бесплатный номер — «122».
Традиционный номер центра 8-800-5-800-800 с этой даты прекращает свою работу.
По номеру «122» можно:
— записаться на прием к врачу;
— вызвать врача на дом;
— прикрепиться к поликлинике;
— узнать о диспансеризации населения;
— получить информацию о наличии льготных лекарственных препаратов;
— узнать алгоритм действий при получении высокотехнологичной медицинской помощи;
— пожаловаться на качество оказания медицинских услуг;
— узнать о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, записаться на вакцинацию от covid-19.
Служба «122» работает круглосуточно, в том числе в выходные дни. Звонки бесплатные для стационарных и мобильных телефонов на территории города Севастополя.