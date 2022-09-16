Для бесперебойной работы общественного транспорта выделили 300 миллионов рублей

Деньги пойдут на компенсацию недополученных доходов от тарифного регулирования пассажирских перевозок и на уплату налогов Севморпотом.

Правительство Севастополя на заседании 15 сентября направило средства из резервного фонда в размере чуть более 303 млн рублей на возмещение расходов, связанных с обеспечением бесперебойной работы транспортного комплекса города.

На возмещение недополученных доходов Севэлектроавтотранса, возникающих в результате применения мер межтарифного регулирования по пассажирским перевозкам, направили — 210 млн рублей. На погашение задолженности Севастопольского морского порта по оплате налогов и сборов — 42 млн рублей. На возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров пригородными поездами Южной пригородной пассажирской компании — 51,4 млн рублей.

Представляющий постановление директор департамента транспорта Павел Иено разъяснил, что компенсировать недополученные доходы приходится из-за разницы тарифов, установленных для населения и экономически обоснованных — для троллейбусов и электричек.

«На сегодняшний день тариф — 1,68 рублей за человеко-километр, а экономически обоснованный – 6,99 рублей», — привел пример разницы тарифа на перевозки пассажиров электричками П.Иено.

При корректировки бюджета Севастополя 8 сентября на заседании заксобрания резервный фонд города был увеличен со 100 млн рублей до миллиарда. Через неделю только департамент транспорта смог оперативно подготовить документы, которыми предполагается пустить в дело эти средства.

Нерасторопность остальных департаментов возмутила губернатора города на заседании правительства.