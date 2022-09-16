Делегация СевГУ отправилась в Ереван

На этой неделе ректор Севастопольского государственного университета работает с коллегам в столице Армении — Ереване, обсуждая с потенциальными партнерами возможности научного сотрудничества, организации студенческих практик и реализации в этой стране программ по изучению русского языка и культуры.

«Этот визит направлен на формирование сотрудничества, на выстраивание отношений с Академией наук и университетами Армении», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев. В Ереване сейчас работает большая делегация университета, в которую вошли ректор, проректоры и руководители ряда направлений.

«Нас интересует сотрудничество в фундаментальных науках, в гуманитарных науках, истории и археология, в сфере дизайна и строительства, развития городской среды», — отметил В.Нечаев.

Во время встречи с потенциальными партнерами в представительстве Россотрудничества ректор рассказал армянским коллегам о сотрудничестве с Институтом востоковедения РАН, о новых программах магистратуры и новых проектах, которые складываются благодаря им — в частности, о растущем интересе по направлению библейской археологии, которая предполагает изучение христианских памятников.

В Россотрудничестве отметили, что в Армении будут востребованы также проекты по проведению экологических школ, по изучению русского языка — в частности, об организации «русских классов» в школах, есть возможность организовать поездки и практики в Армении для студентов СевГУ.

Представители СевГУ также уже встретились с руководством Российско-Армянского университета, одного из крупнейших в республике, и с руководством Национальной академии наук Республики Армении.