Будет больше нарезанного и упакованного хлеба
Из-за пандемии ковида значительно вырос спрос на нарезанную и упакованную хлебную продукцию. Поэтому «Царь Хлеб» начал строительство нового упаковочного цеха.
«Строительство нового цеха закончится в марте следующего года, его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производительность по нарезанной продукции», — рассказал главный инженер севастопольского предприятия Юрий Андреев.
В сутки «Царь Хлеб» выпускает около 68 тонн хлеба и всевозможных булочек, из них доля «нарезки» — 60%.
В Севастополе есть еще шесть небольших хлебокомбинатов, но объем выпускаемой ими продукции, в разы уступают «Царь Хлебу». По мнению Ю.Андреева, если судить о количестве населения по индексу потребления хлеба, то в Севастополе проживает более 800 тысяч человек.
Процесс выпечки обычного формового хлеба занимает около восьми часов. А на приготовление заварных сортов, например, хлеба «Бородинского», уходит больше суток: нужно заварить солод. Брака на заводе почти не бывает, так как всё четко отлажено и автоматизировано, говорят хлебопёки.
Чтобы нарезать и упаковать хлеб, его нужно остудить. На это уходит еще часов восемь. Температура мякиша, когда его только вынимают из печи — 98 градусов, снизить ее необходимо до 26-28 градусов.
Сейчас буханки и батоны остужают прямо в производственном цеху. На новых площадях установят специальное оборудование, чтобы хлеб охлаждался быстрей. Это значительно ускорит процесс и позволит увеличить долю нарезного хлеба еще на 20 тонн. Дополнительно придется нанимать около 12 работников.
Главный инженер признался, что текучка кадров среди рабочих на предприятии есть: труд тяжелый, а зарплата оставляет желать лучшего. «Работник в цехе может получать до 30 тысяч рублей», — с неохотой уточнил Ю.Андреев.
На предприятии утверждают, что кризис и повышение цен не повлияло на качество хлеба. А вот оборудование всё импортное и отечественных аналогов нет. Закупать новую технику удается на средства субсидий от правительства Севастополя и федерального бюджета. В этом году на меры господдержки «Царь Хлебу» запланировано более 18 млн рублей.
«В прошлом году на 2,5 млн рублей мы закупили пять единиц нового оборудования, в том числе, тестомесильные машины», — рассказали на комбинате.
Все производственные мощности хлебокомбината сейчас находятся на Токарева, 2. Ни на Гоголя, ни на Кулакова филиалов у предприятия, как это было когда-то, уже нет.
До конца года социальный хлеб не подорожает
По словам заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Юлии Курбатовой, правительство города субсидирует и поддерживает предприятие, а оно, со своей стороны, берет на себя обязательства не повышать стоимость двух видов хлеба — «Формового» и «Дарницкого».
«Это два сорта хлеба, которые на сегодняшний день стоят 20 рублей», — рассказала Ю.Курбатова.
Цены придержат, по крайней мере, до конца года, а что будет с января, предугадать невозможно.