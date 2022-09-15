За инвестиции и благотворительность можно получить вид на жительство в России

В соответствии с документом иностранное лицо обязано вложить не менее 15 млн руб. в социально-значимые проекты в регионах России или объекты культурного наследия народов страны, либо осуществить пожертвование в российский благотворительный фонд на сумму не менее 5 млн руб. Подтвердить эти данные должен глава региона.

Кроме того, в перечень критериев ведомством включено требование о регистрации иностранным гражданином на территории России юридического лица, осуществлявшего хозяйственную деятельность за год до обращения за ВНЖ и продолжающего работать еще два года после. При этом объем инвестиций в российское юридическое лицо, которое в течение трех лет ведет хозяйственную деятельность, должен достигать 30 млн руб. А компания должна за год до подачи инвестором заявления на ВНЖ уплатить налогов и страховых взносов не менее 6 млн руб. или трудоустроить не менее 25 российских граждан.

Помимо упомянутых положений, кандидат на ВНЖ обязан приобрести вновь созданные объекты недвижимости любого назначения за год до подачи заявления и иметь их в распоряжении еще два года. В то же время совокупная кадастровая стоимость недвижимости должна быть не менее 50 млн руб. в Москве, не менее 20 млн руб. — в Крыму, Севастополе или на Дальнем Востоке и не менее 25 млн руб. — в прочих регионах РФ.

О предыдущих изменениях в законе о ВНЖ

В 2020 году Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан» в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

В 2021 году на рассмотрение в Госдуму был направлен правительственный законопроект, согласно которому иностранные инвесторы и члены их семей смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке. Документ был принят в первом чтении в конце прошлого года. Оформление вида на жительство занимает как минимум полтора года. Из них полгода уходит на оформление разрешения на временное проживание. Еще как минимум год нужно прожить в этом статусе, чтобы подать заявку для получения вида на жительство. Тогда принятие законопроекта позволило бы сократить сроки оформления вида на жительство до 6 месяцев.