В Мариуполь из Севастополя ушло первое судно со стройматериалами

Контракт на регулярные поставки строительных материалов заключен на год, сообщил ТАСС спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Порт в Мариуполе начал работать, оформлены документы, есть схема приема грузов. Первый корабль со строительными материалами сегодня вышел из Севастополя. Таким образом, будет организован большой грузопоток по стройматериалам. По предварительным данным, эти поставки будут осуществляться в течение года, так заключен контракт между нашими компаниями с ними», — сообщил В.Константинов в среду, 14 сентября.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о загрузке судов для отправки в обратном направлении.

«Мы сейчас анализируем, что есть у них для Крыма, налаживаем контакты. Будем работать в этом направлении», — уточнил В.Константинов.

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении города российскими вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что порт Мариуполя заработает в полную силу до конца года.