Умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак

Печальную новость сообщили 15 сентября в Севастопольском Доме ветеранов. Похороны назначены на вторник, 20 сентября.

40 лет С.Рыбак отдал флоту. В его послужном списке — 13 боевых служб по шесть-восемь месяцев в океане. За боевую службу и исполнение интернационального долга (Египет, Ангола, Эфиопия, Йемен, Куба) он награжден четырьмя орденами и 24 медалями.

Закончил службу С.Рыбак в должности заместителя начальника политуправления ЧФ.

После отставки, его главной гражданской обязанностью стала забота о ветеранах. Именно благодаря инициативе и настойчивости С.Рыбака в 2017-м году был создан Севастопольский дом ветеранов.