У новых катеров пока готовы только корпуса

Как выяснилось, из пяти катеров, которые должны были построить для Севастополя и поставить по договору некоммерческого лизинга еще до 1 мая 2022 года, в высокой степени готовности только два, но и их будут достраивать еще почти год.

На заседании правительства Севастополя принято постановление о продлении сроков договора поставки городу пяти пассажирских катеров.

«Необходимость продления обусловлена отказом иностранных поставщиков от поставки оборудования заводу ЦКБ «Нептун» для строительства катеров. Это связано с импортозамещением и пересмотром перечня оборудования», — доложил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Как он пояснил, корпуса всех пяти катеров уже готовы, два катера находятся в высокой степени готовности. Их поставят к следующему лету.

На это губернатор города Михаил Развожаев заметил, что возникли объективные обстоятельства, и поскольку Севастополю пассажирские катера очень нужны, контракт не будет расторгнут.

Контракт на сумму в 1,245 млрд рублей на постройку для ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» пяти пассажирских катеров был заключен 30 октября 2019 года с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Двухвинтовые пассажирские суда с двухъярусной надстройкой, длиной 30 и скоростью хода не менее 10 узлов строят АО «ЦКБ «Нептун» (Санкт-Петербург), ЗАО «Нефтефлот» (Самара) и АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область).

Севастополь должен был получить первый катер в мае 2021 года.