Таксист сдал в ломбард забытые пассажиркой кольца

Ювелирные украшения потерпевшая случайно обнаружила в одном из ломбардов города и сообщила о краже в полицию.

Севастопольские оперативники задержали таксиста, укравшего золотые изделия у своей пассажирки, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Предварительно установлено, что 33-летняя местная жительница во время поездки в такси случайно оставила на пассажирском сидении три золотых кольца общей стоимостью 32 тысячи рублей. Забывчивостью клиентки воспользовался 31-летний водитель. Чтобы отвести от себя подозрение в краже, он сообщил диспетчеру службы такси, что якобы обнаружил всего одно кольцо в салоне автомобиля. Остальные похищенные украшения подозреваемый сбыл в ломбард.

Предполагая, что забытые в такси кольца могли быть сбыты в ломбард, потерпевшая самостоятельно занялась поиском предложений золотых украшений по сходной цене в интернет-магазинах. На сайте одного из ломбардов она обнаружила объявление о продаже изделий очень похожих на утерянные. После этого женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого в краже и изъяли похищенные золотые украшения. Таксист признался в краже, рассказав, что на совершение преступления его толкнуло сложное материальное положение.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.