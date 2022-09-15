Дачную амнистию продлили еще на пятилетку

Упрощенный порядок регистрации прав на садовые дома и индивидуальное жилье продлен в России до 1 марта 2031, также изменились требования к оформлению декларации о недвижимости.

В соответствии с законом, для регистрации права собственности на дачные дома в упрощенном порядке, как и раньше, необходимо представить в местные регистрационные органы (Росреестр) документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером. Нужно учесть, что технический план жилого дома в рамках «дачной амнистии» подготавливается кадастровым инженером на основании декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной правообладателем недвижимости. Указанная декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью. За достоверность указанных в декларации данных несет правообладатель, ее составивший и заверивший.

Местные особенности

Наряду с этим на территории Севастополя до 1 января 2023 установлена региональная особенность применения «дачной амнистии» в виде предельно допустимого значения площади здания 300 кв.м, уточнили в Севреестре.

При этом с 1 марта 2022 «дачная амнистия» действует также на жилые дома, построенные на земельных участках крестьянско-фермерских хозяйств, площадью не более пяти соток и площадью застройки не более 0,25% от площади земельного участка.

Кроме того с конца июня введены новые требования к форме декларации. Стоит обратить внимание на следующие изменения: нумерация листов является сквозной; номер листа декларации включает в себя также указание общего количества листов; декларация на каждом листе заверяется подписью лица, составившего декларацию, с указанием расшифровки подписи (ФИО), должности (при наличии) и даты подготовки декларации; в случае, если правообладателей несколько, декларация подписывается всеми участниками общей собственности (на каждом листе); исключена необходимость представления к декларации копии правоустанавливающего документа в отношении объекта недвижимости, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Амнистии уже 15 лет

Напомним, что дачная амнистия действует в России уже 15 лет, с 1 сентября 2006 года, и продлевалась много раз — в 2009-м, 2015-м, 2018-м годах. В предыдущий раз раз дачную амнистию продлевали в конце 2020-го, тогда до 1 марта 2026 года. В последней версии закона россиянам дается право узаконить дома на участках под ИЖС, а также на землях для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.