Будет новый праздник — День санэпиднадзора

Закрепить эту дату в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября, потому что в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет «О санитарных органах республики». С тех пор работники санитарно-эпидемиологической службы считали этот день своим профессиональным праздником, но до настоящего времени он не был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат.

Теперь этот пробел будет восполнен. Распоряжением, которое подписал Михаил Мишустин, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поручается в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

Севастопольской СЭС — 100 лет

15 сентября 1922 года считается датой создания и СЭС Севастополя. После принятия декрета при Севастопольском горздравотделе был организован санитарно-эпидемиологический подотдел в составе семи человек.

Сейчас это территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Его сотрудники, а их около 70 человек, выполняют функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, защиты прав потребителей на потребительском рынке.