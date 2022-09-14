Высокий уровень террористической опасности продлен в Севастополе

Режим ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в центре города.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 13 сентября 2022 г. сроком на 15 суток — до 18 час. 00 мин. 28 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.