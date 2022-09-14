В департаменте образования новое назначение

47-летний уроженец Петрозаводска С.Феоктистов имеет большой опыт работы на руководящих должностях государственной гражданской службы Министерства образования Республики Карелия и степень кандидата педагогических наук. В Севастополе он будет курировать работу общего и дошкольного образования, воспитания, дополнительного образования и летнего отдыха, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В комментариях под этой новостью в соцсетях севастопольцы удивляются, что чиновников опять завозят издалека.