Тротуары в центре города не отремонтировали в срок

По инициативе прокуратуры подрядная организация — АО «Севастопольстройпроект» — оштрафована на пять миллионов рублей за нарушение сроков исполнения контракта в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя».

В сентябре 2021 года между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и АО «Севастопольстройпроект» был заключен госконтракт по ремонту и благоустройству пешеходной сети Ленинского района. За 17,4 млн рублей подрядчик должен был в срок до 15 декабря 2021 года произвести строительно-монтажные работы на спусках: Сильникова, Троллейбусном и Красном, и на улицах Павличенко, Марата, Дроздова, Володарского.

Как выяснила прокуратура Ленинского района, на указанную дату работы были выполнены менее чем наполовину.

В отношении подрядчика прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств с причинением существенного вреда интересам общества и государства. Мировой судья оштрафовал АО «Севастопольстройпроект» на 5 млн рублей.

Полное выполнение обязательств по заключенному контракту находится под контролем, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.